فيدرر يرفض نقل ختام التنس من لندن

المصدر: لندن - وكالات

يود روجيه فيدرر أن تبقى البطولة الختامية لموسم تنس الرجال في لندن لما بعد 2020، ما لم تكن هناك مبررات قوية لنقلها من العاصمة البريطانية، التي تستضيف البطولة منذ 2009. وتوج اللاعب السويسري مرتين، من سجله القياسي المكون من ستة ألقاب في البطولة الختامية، في ملعب أو.2 أرينا في لندن.

ورغم شعبية الملعب الذي تقام فيه البطولة بين الجمهور واللاعبين دعت رابطة لاعبي التنس المحترفين في أغسطس مدناً أخرى، لتقديم عروض لاستضافة البطولة اعتباراً من 2021.

وقال فيدرر (37 عاماً) الحائز 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى في مؤتمر صحافي الجمعة قبل أن يشارك في البطولة للمرة 16 «أعتقد أن إبقاء البطولة في لندن سيكون اختياراً جيداً».

لا أعرف البدائل ولكن إذا كان الجميع يشعرون بالرضا عن لندن فلم لا تظل البطولة هنا؟ وأضاف: لا أرى سبباً للتغيير ما لم تظهر مدينة أخرى تريد استضافة البطولة بشدة، وترغب في توفير كل الدعم لها لسنوات عديدة مثل ما رأينا مع شنغهاي، وربما كما كان الحال مع لندن في بداية الأمر.