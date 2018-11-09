«هيئة الرياضة» تهنئ الرزوقي والعتيبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعثت الهيئة العامة للرياضة، ممثلة برئيسها معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، وأعضاء مجلس إدارتها، برقية تهنئة موجهة إلى اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، بمناسبة فوزه للمرة الثانية على التوالي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في الانتخابات التي أقيمت في الخامس من نوفمبر الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، على هامش بطولة العالم للكاراتيه.

كما بعثوا برقية مماثلة إلى أنس ناصر سعيد العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، وذلك بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا، في الانتخابات التي أقيمت في الثالث من نوفمبر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للملاكمة معبرين عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي يعكس مكانة رياضة الإمارات دولياً.