مراحيض بشاشات لعرض المباريات في سانتياغو بيرنابيو

المصدر: البيان الالكتروني

سيشرع نادي ريال مدريد الاسباني في تجديد ملعبه سانتياغو-بيرنابيو؛ عرينه الأسطوري منذ العام 1947، في بداية العام 2019.

ومن المتوقع أن تشمل التغييرات ظهور العديد من الميزات الجديدة: سقف قابل للطي، ومقاعد أكثر راحة، وشاشات في المرحاض.

وذكرت صحيفة "آس" الاسبانية أن الملعب المستقبلي سيجهز بدورات مياه مستقبلية، تحتوي على شاشات تسمح للجماهير بمتابعة المباراة، لحظة قضاء حاجتها، مضيفة ان كل شاشة ستكلف 3000 يورو.

يذكر ان هذه الميزة طبقت بالفعل في اسبانيا، حيث سبق لفريق ليغانيس وضع شاشات تلفزيون على جدران دورات مياه ملعبه، لبث إعلانات فقط.

كما ان فريق بيتيس يفكر جديا في تركيب شاشات في دورات مياه ملعبه بينيتو – فيلامارين لبث المباريات، حسب ما ذكر موقع (FOOT MERCATO) الفرنسي.