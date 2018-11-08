خاميس لا يتوقف عن إثارة الخلافات في بايرن

المصدر: برلين - وكالات

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أمس أن اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز يواجه مشكلات عدة داخل ناديه بايرن ميونخ بعد أن دخل في مواجهات مع مدربه كوفاتش ثم مع مدير الكرة، حسن صالحميديتش. وأوضحت الصحيفة أن مشكلة خاميس مع صالحميديتش بدأت عندما جلس على مقاعد البدلاء طوال مباراة بايرن أمام ماينز، حيث أكدت أنه رفض مصافحة صالحميديتش في نهاية اللقاء، وقال له بالإسبانية: «أنت مخطئ».

وكان خاميس قد افتعل مشكلة أخرى مع المدرب كوفاتش عندما صرخ في غرفة خلع الملابس في ظل غياب المدير الفني الكرواتي، قائلاً: «نحن لسنا في فرانكفورت»، في إشارة إلى الفريق السابق لكوفاتش.