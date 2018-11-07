القيمة السوقية لمحمد صلاح تتخطى ميسي ورونالدو

المصدر: عواصم - وكالات

تخطت القيمة السوقية للاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عدداً كبيراً من لاعبي العالم، وأصدرت شبكة (CIES) المتخصصة في اقتصادات كرة القدم، قائمة لتقييم القيمة السوقية لنجوم العالم، حيث تصدرها مبابي، بقيمة 216.5 مليون يورو. وجاء ترتيب القيمة السوقية لمحمد صلاح في المركز الرابع عالمياً، متخطياً العديد من أبرز لاعبي العالم.

وعلى رأسهم قطبا الكرة العالمية في السنوات العشر الأخيرة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. ووصلت القيمة السوقية لصلاح هذا الشهر إلى 173 مليون يورو. وارتفعت القيمة السوقية لمبابي بقيمة 23 مليون يورو في أكتوبر الماضي، بعد تألقه في الدوري الفرنسي.