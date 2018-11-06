غراف: نادراً ما أستعيد ذكريات الإنجازات

المصدر: الصين- أ ف ب

تنفرد شتيفي غراف بكونها آخر من أحرز في العصر الحديث لكرة المضرب، الألقاب الأربعة الكبرى لبطولات الغراند سلام في موسم واحد (1988). بعد 30 عاماً على هذا الإنجاز، تؤكد الألمانية أنها نادراً ما تستعيد ذكريات ما حققته، وتفضّل الاستمتاع بـ «الفصل التالي» من حياتها.

وفي حوار مع وكالة فرانس برس، تقول غراف (49 عاماً) التي اعتزلت اللعب في 1999 وتزوجت النجم الأميركي السابق أندريه أغاسي بعد عامين، إن حياتها تغيرت كثيراً لدرجة أنها طوت عملياً الفصل الأول. وتابعت المصنفة أولى عالمياً سابقاً: «نادراً ما أتطلع لتلك الحقبة، لكن عندما أفعل ذلك، فهذه لحظات سترافقني مدى الحياة.».