وفاة ملاكم على حلبة المصارعة بالضربة القاضية

المصدر: البيان الالكتروني

لقى الملاكم الإيطالي كريستيان داغيو مصرعه، بعد أن تلقى الضربة القاضية أثناء نزاله في بطولة الملاكمة التايلاندية المعروفة بـ«مواي تاي».

ونقل الملاكم البطل السابق للبطولة إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي بعد تعرضه لغيبوبة بسبب الإصابات التي تعرض لها إثر الضربة القاضية التي تلقاها من منافسه التايلاندي دون باروينغ، وذلك وفقاً لما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويظهر الفيديو المصور، داغيو وهو يتلقى كثيراً من اللكمات القوية في وجهه ورأسه في الجولة 12 من نزاله مع منافسه التايلاندي.

وتم علاجه على الفور من قبل الطاقم الطبي في الحلبة قبل نقله إلى مستشفى في بانكوك وفق صحيفة الشرق الاوسط.

وأكد فابريزيو، شقيق داغيو ومدربه الآن، خبر وفاة شقيقه.

وقال لوسائل الإعلام الإيطالية: «مات كما أراد أن يموت، كان يحلم بالقتال حتى يبلغ من العمر 80 عاماً».

ويمتلك داغيو أكثر من 200 مباراة وفاز بـ7 ألقاب عالمية في الملاكمة.