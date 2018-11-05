مشاحنات الجماهير تهدد النهائي الأفريقي

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

يسعى النادي الأهلي المصري، لإخماد المشاحنات الجماهيرية، بين جماهير النادي وجماهير نادي الترجي التونسي، قبل مواجهة الفريقين يوم الجمعة المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لا سيما أن تلك المشاحنات لم تهدأ مع إطلاق صافرة النهاية للقاء الذهاب، وانتقلت الحالة أيضاً إلى وسائل الإعلام، وباتت الحاجة إلى صوت العقل أمراً حتمياً، تلافياً لإفساد هذا النهائي العربي.

وأكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، على ثقة ناديه في حسن الاستقبال بتونس، محذراً من محاولات إشعال الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنادياً بعدم الانجراف خلف من يشعل فتيل الغضب، فيما قال محمد يوسف المدرب العام، إن فريقه سيسافر إلى تونس من أجل كرة القدم فقط، وتربطه علاقة قوية بمسؤولي الترجي.

وكان الاتحاد التونسي طالب الاتحاد الأفريقي «كاف»، بإيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، عن المشاركة في النهائي، بعد تناول مواقع التواصل لمقطع فيديو يكشف تعمد اللاعب تمزيق قميصه بيده، عقب تعرضه لعرقلة داخل منطقة جزاء الترجي، والتي حصل بعدها على ركلة جزاء أثارت جدلاً كبيراً.