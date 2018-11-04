أعلن الشيخ طلال الفهد الرئيس السابق للجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد المحلي لكرة القدم ، عن إصاتبه بسرطان المثانة .
وقال الفهد في مقطع فيديو بث على موقع التواصل الاجتماعي " إنستغرام " " أظهرت نتائج فحوصات العينات التي تم أخذها مؤخرا وجود خلايا سرطانية في المثانية ، مما يدل على عدم استجابة المثانية للأدوية ، وهو ما يستدعي التدخل الجراحي العاجل لإزالة المثانة.
وكان الشيخ طلال الفهد قد سافر إلى لندن للعلاج من الألم الذي ألم به بشكل مفاجئ في كليته .
#الشيخ_طلال_الفهد يعلن إصابته بسرطان المثانة#البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/zkaREiZbxi pic.twitter.com/Ec7pcaRPqd— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 4, 2018