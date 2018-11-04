بولت يرفض الاعتراف بالفشل

المصدر: سيدني- وكالات

أكد العداء الجامايكي السابق أوساين بولت أسطورة سباقات السرعة في ألعاب القوى أمس، أنه متمسك بحلمه خوض مسيرة في كرة القدم، على رغم فشل تجربته الأحدث مع نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي.

ووضع النادي أول من أمس، حداً «بمفعول فوري» للتجربة، التي بدأها معه في أغسطس الماضي، العداء السابق، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق حول البدل المالي.

وأشارت التقارير إلى أن النادي تقدم لبولت بعرض، تصل قيمته إلى (100 ألف يورو)، في حين كان اللاعب وممثلوه يسعون للحصول على مبلغ (1.8 مليون يورو).

وقال بولت لصحيفة «ملبورن هيرالد» الأسترالية في تصريحات نشرت أمس «من المؤسف أن الأمور (مع مارينرز) لم تنجح»، مضيفاً «إلا أننا افترقنا على علاقة طيبة، وهذا أمر جيد».

أضاف «خضت تجربة رائعة معهم. الجميع كانوا رائعين، لكننا لم نتمكن من الاتفاق على العقد، لكن آمل في نيل فرصة أخرى مع فريق آخر».