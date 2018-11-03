«ليستر» في حداد وقمة بين ليفربول وأرسنال

المصدر: لندن - أ ف ب

يعود ليستر سيتي المحزون لخوض مباراته في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد أيام من مقتل مالكه التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا بسبب تحطم مروحيته، فيما تبرز فنياً مباراة ليفربول الثاني وأرسنال الرابع.

ويلعب ليستر، مع مضيفه كارديف سيتي السابع عشر اليوم.

على الصعيد الفني، تسرق مباراة أرسنال مع ليفربول الأنظار على ملعب «الإمارات» في لندن، بين المضيف الذي حقق عودة رائعة إثر خسارتين افتتاحيتين أمام مانشستر سيتي وتشلسي، وضيف يعد من أبرز المنافسين على اللقب مع مانشستر سيتي وتشلسي.

ويتساوى ليفربول بعدد النقاط (26) مع مانشستر المتصدر وحامل اللقب، متقدما بفارق نقطتين عن تشلسي الثالث وأربع عن أرسنال الذي أوقف كريستال بالاس سلسلته الرائعة من 7 انتصارات متتالية بتعادله معه 2-2 في الجولة السابقة.