شرطة أبوظبي تتوّج بلقب بطولة سباق الطريق

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

حصل فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على المركز الأول في سباق الطريق الــ(42)، ضمن درع التفوق العام لوزير الداخلية للموسم الرياضي 2018-2019، وحل ثانياً فريق شرطة الفجيرة، بينما حل ثالثاً فريق شرطة دبي.

وكرّم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى العميد محمد نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، بحضور العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، وأعضاء مجلس اتحاد الشرطة الرياضي. وشارك في البطولة التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بإمارة الفجيرة، 10 قيادات شرطية على مستوى الدولة. وفي سباقات الفردي فاز منتسبا شرطة أبوظبي، الرقيب أول سلطان علي الظنحاني بالمركز الثاني، والمساعد سعود جمعة الزعابي بالمركز الثالث.