إيقاف «جانغ» مدى الحياة بسبب الخدمة العسكرية

المصدر: Ⅶ سيئول - د ب أ

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أمس، عن إيقاف المدافع جانغ هيون سو مدى الحياة عن المشاركة مع المنتخب الوطني.

وجاء قرار إيقاف جانج صاحب 58 مباراة دولية، بسبب اكتشاف تزوير سجلات تتعلق بإعفائه من أداء الخدمة العسكرية.

وحصل جانغ (27 عاماً) لاعب نادي طوكيو الياباني، على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية نظراً لمساهمته في فوز المنتخب الكوري بدورة الألعاب الآسيوية في 2014، ولكن اللوائح تنص على أنه في حال حصول أي شخص في كوريا الجنوبية على الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، فإنه يتعين على هذا الشخص قضاء 4 أسابيع في معسكر تدريبي، وأكثر من 500 ساعة في خدمة المجتمع على مدار ثلاث سنوات، واعترف جانغ بتقديم سجلات خاطئة حول تفاصيل عدد ساعات خدمة المجتمع.

وجرى تغريم جانغ، الذي شارك في جميع المباريات الثلاث لكوريا الجنوبية في مونديال روسيا، مبلغ قدره 30 مليون وون (26 ألفاً و600 دولار). وكان اللاعب الكوري الجنوبي أحد أبرز لاعبي النمور، والذي شارك في كأس العالم 2018، والتي أقيمت بموسكو، وودع المنتخب الكوري من الدور الأول للبطولة، بعد خسارته مباراتين من أصل 3 مباريات، وفشل في صعود الفريق للدور الثاني.