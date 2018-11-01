بلاتيني يرفض المقارنة بين مبابي وبيليه

المصدر: باريس - وكالات

رفض النجم السابق لكرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني المقارنة بين مواطنه الشاب كيليان مبابي وأسطورة اللعبة البرازيلي بيليه، معتبراً أن مهاجم باريس سان جرمان لا يزال يحتاج إلى الوقت قبل أن يكون ضمن مقارنة كهذه. وقال الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي أن مبابي سريع جداً جداً جداً يطلب الكرة في الوقت المناسب، يهرب من الرقابة في الوقت المناسب، ويسجل في الوقت المناسب».

إلا أن بلاتيني رفض بأي شكل من الأشكال المقارنة بين أحد أبرز نجومها الحاليين، و«الملك» بيليه، وأوضح «إذا فاز مبابي بثلاث كؤوس للعالم، يمكن أن نقارنه ببيليه (...) سنرى، دعوه يلعب. سنقرر، سنحكم عليه بعد عشرة أعوام»، مقراً في الوقت ذاته بأن أداء المهاجم الشاب «مثير للإعجاب».