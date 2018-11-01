نيمار مهدد بالسجن 6 سنوات

المصدر: ساوباولو - وكالات

طالب صندوق الاستثمار البرازيلي «دي أي إس» معاقبة نيمار دا سيلفا لاعب سان جيرمان بالسجن ست سنوات، على خلفية الاشتباه في ضلوعه في عملية احتيال تتعلق بصفقة انتقاله من نادي سانتوس البرازيلي إلى نظيره برشلونة الإسباني في 2013، حسبما أكدت بعض المصادر القضائية أمس. وكانت النيابة العامة في إسبانيا قد طالبت في البداية بسجن اللاعب البرازيلي، لمدة عامين. وبموجب هذا المطلب بزيادة مدة العقوبة ستنتقل القضية للنظر أمام القضاء الجنائي في إسبانيا، حيث سيتولى مباشرة إجراءات هذه القضية ثلاثة محلفين.