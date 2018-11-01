لاعب «يستنسخ» هدفه بعد 7 سنوات

المصدر: Ⅶ دبي - مجتبى فاروق

في ظاهرة نادرة جداً، تمكن المدافع الروسي رومان لوكيتيونوف من إعادة تسجيل هدف، بل استنساخه تماماً، بعد سبع سنوات باليوم والدقيقة وفي الملعب نفسه والمرمى ذاته، وأمام المنافس نفسه، فخلال مواجهة فريقه فولغار مع ضيفه فلاديكافكاز قبل سبع سنوات في دوري الدرجة الثالثة الروسي سجل لوكيتيونوف من ضربة حرة ، وكان ذلك في يوم 27/‏10/‏2011، وعاد في 27/‏10/٢٠١٨ وسجل في شباك المنافس نفسه، وفي الدقيقة 17 من المباراة، وهي الدقيقة التي شهدت هدفه قبل سبع سنوات، كما جاء الهدف في المرمى نفسه، وعلى الملعب نفسه، في ظاهرة ندر أن تتكرر.