«بيوت الشباب» تنظم البطولة الأولى للكرة الطائرة للسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة رئيس الاتحاد النسائي للكرة الطائرة، نظمت جمعية الإمارات لبيوت الشباب التابعة للهيئة العامة للرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي والجامعة الأميركية بدبي النسخة الأولى لبطولة الكرة الطائرة للسيدات تحت شعار (الرياضة تجمعنا)، والتي أقيمت أول من أمس بالصالة الرياضية بالجامعة الأميركية في دبي.

وحضر الفعالية جاسم علي عبدالله رجب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب، والدكتور عمر الحاي أمين عام الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة الإماراتي، وعبدالعزيز سيف الأفخم، رئيس لجنة الفعاليات والإعلام، ومنصور يوسف بهروزيان عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب.وأشار جاسم رجب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لبيوت الشباب إلى أن جمعية الإمارات لبيوت الشباب تسعى دائماً لتلبية جميع المبادرات والمشاركات الرياضي.

وتم تنفيذ هذه الدورة في إطار سلسلة من الدورات الرياضية التي نظمتها الجمعية في السنوات الماضية، والتي تهدف في المقام الأول إلى نشر الفكر الرياضي من خلال ممارسة الرياضة في جو من التنافس الشريف بين الفرق المشاركة في الدورة، والتي تم اختيارها من طالبات الجامعات بالدولة.