رقم قياسي لستيفن كوري

المصدر: نيويورك- وكالات

حقق ستيفن كوري رقماً قياسياً في عدد الرميات الثلاثية في مباريات متتالية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليقود فريقه حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على بروكلين أول من أمس .

ونجح كوري بتسجيل سبع رميات ثلاثية خلال المباراة وأنهاها مع 35 نقطة، مسجلاً خمس رميات ثلاثية على الأقل في سبع مباريات متتالية، ليحطم رقم جورج ماكلاود (ست مباريات) مع دالاس مافريكس، المسجل عام 1995.

وقال كوري «هذا ما أحب القيام به. خصصت وقتاً كثيراً لذلك خلال الصيف، والأفضل أن أسجل العديد من المحاولات التي أقوم بها. أتمتع بثقة كبيرة، وأمتلك الإيقاع (التسجيل)، وأنال العديد من المحاولات بفضل زملائي».