عيسى هلال عضواً في اللجنة الأولمبية الوطنية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أصدر المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الوطنية قراراً بإضافة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عضواً في مجلس الإدارة للفترة الأولمبية 2017/2020، حيث نقل القرار طلال أحمد الشنقيطي الأمين العام بالوكالة، وبهذه المناسبة، تقدم عيسى هلال الحزامي بشكره وتقديره إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وأعضاء مجلس الإدارة للانضمام إلى عضوية اللجنة، معتبراً أن ذلك شرف لخدمة الدولة بشكل عام والرياضة بشكل خاص وفق النهج المرسوم من قبل اللجنة الأولمبية.

وأضاف عيسى هلال: سنسعى لحشد جميع الأفكار لخدمة الرياضة في الدولة تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية لما فيه مصلحة الرياضة بدعم من القيادة الرشيدة ورفعة الرياضة الإماراتية في كل المحافل قارياً ودولياً حيث يعمل الجميع من أجل هدف واحد وترجمة رؤية القيادة في كافة قطاعات المشاركة ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة.