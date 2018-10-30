نجوم فريق الإمارات يستضيفون أطفال الأكاديميات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

خصص نجوم فريق الإمارات بعضاً من وقتهم في المعسكر التدريبي أمس، وذلك من أجل استضافة سلسلة من جلسات تدريب تلاميذ أكاديمية الياسمينة في العاصمة أبوظبي.

وقاد جلسات التدريب البطل الإماراتي يوسف ميرزا، وذلك بمساعدة كل من الفائزين في مراحل جولة فرنسا دان مارتن وألكسندر كريستوف، فضلاً عن البطل النرويجي فيغارد ستيك لاينغن، والنجم السلوفيني يان بولانك، والدراج الكرواتي المتخصص بسباقات التسلق كريستيان دوراسيك، ويعد هذا النشاط جزءاً من أنشطة أكاديمية فريق الإمارات للشباب، والتي تم إطلاقها خلال الصيف في دبي بهدف جذب المزيد من الشبان واليافعين للمشاركة في رياضة الدراجات.

وخلال الجلسة ، تعرف أطفال المرحلة التأسيسية على أساسيات رياضة الدراجات، وحدثهم الدراجون عن أهمية ارتداء الخوذ، بينما خاض التلاميذ الأكبر سناً سلسلة من التحديات والاختبارات المتعلقة بمهارات التعامل مع الدراجة.

وقال يوسف ميرزا: «إن إحدى أفضل مزايا كونك دراجاً محترفاً في القدرة على إلهام الجيل المقبل من راكبي الدراجات، وأن نكون قدوة يحتذى بها للصغار. أشعر بالفخر في كل مرة أخوض فيها سباقاً لصالح فريق الإمارات، لكن كان هذا اليوم مميزاً بشكل خاص، لأنني تمكنت من إلهام الدراجين الإماراتيين اليافعين».