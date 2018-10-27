انطلاق «كوبا أميركا» للأقزام بالأرجنتين

المصدر: بوينس ايرس - أ ف ب

انطلقت في الأرجنتين النسخة الأولى من كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا» مخصصة للأقزام، في محاولة لتحفيز الاندماج ووضع حد للتمييز ضد الأشخاص القصيري القامة.

وتشارك في البطولة التي بدأت الخميس وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، فرق من تشيلي، كولومبيا، الأرجنتين، البرازيل، الولايات المتحدة، كندا، الباراغواي، البيرو، بوليفيا والمغرب (مدعو من خارج القارة).

وقال فاكوندو روخاس قائد منتخب الأرجنتين «نحن من بين أكثر الفئات تعرضاً للتمييز في العالم. نجحنا في تغيير ذلك».

وتقام المباريات في استادات مغلقة وعلى ملاعب لكرة الصالات «فوتسال» بحيث يضم كل فريق سبعة لاعبين، ويبلغ ارتفاع المرمى 1,70 متر وعرضه مترين، مقابل عرض 7,32 م وارتفاع 2,44 م للمرمى التقليدي.