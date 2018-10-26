ختام «سباحة شرطة دبي» للسيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية القائد العام لشرطة دبي اختتمت، أمس، على المسبح الأولمبي بنادي الوصل بطولة السباحة الأولى للسيدات في شرطة دبي، والتي أقامها قسم الأنشطة الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية.

حضر ختام البطولة العقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، والنقيب محمد أحمد حمدون رئيس قسم الأنشطة الرياضية الداخلية بالوكالة، وعدد من الضباط والمسؤولين وبحضور نسائي مكثف من منتسبات شرطة دبي

وأوضح العقيد المنصوري في ختام البطولة، أنها الأولى من نوعها تقيمها شرطة دبي، وتأتي من منطلق اهتمام شرطة دبي بالرياضة النسوية والعنصر النسائي.