الرميثي يكرّم أبطال «درع القائد العام» للرماية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بطولة درع القائد العام للرماية، التي نظمها قطاع الموارد البشرية، ومجلس شرطة أبوظبي الرياضي، واستمرت 5 أيام، في ميدان الرماية بالوثبة (الحفار)، بمشاركة 300 رامٍ ورامية، من مختلف القطاعات الشرطية وشملت 8 مسابقات مختلفة للرماية.

وكرّم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي الفائزين، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديري القطاعات والعميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، وجمع من الضباط والأفراد.

وأكد معاليه حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالرياضة، وتعميق مفهومها بين المنتسبين مثمّناً النتائج المتميزة التي يحققها المنتسبون في مجال الرماية، موضحاً أن البطولة تأتي في إطار الخطة العامة لتعزيز وتطوير المهارات الرياضية الأساسية لرجل الأمن.

وكان فريق قطاع الموارد البشرية، فاز في ختام البطولة بدرع القائد العام للرماية، وتوج فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول بمسابقة رماية إسقاط الصحون بالبندقية، وجاء فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ في المركز الثاني، بينما حل ثالثاً فريق قطاع العمليات المركزية.