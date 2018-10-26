شغب خلال مباراة الترجي وأول أغسطس

المصدر: تونس - صالح قادري

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن مباراة الترجي وفريق أول أغسطس الأنغولي، التي دارت الثلاثاء الماضي بملعب رادس لحساب إياب نصف نهائي رابطة أبطال أفريقيا، قد شهدت أحداث شغب بين بعض الجماهير والقوات الأمنية، تلقى خلالها 38 أمنياً إصابات مختلفة، من بينها أربع إصابات بليغة، تسببت إحداها في بتر جزء من أصابع أحد الأعوان، وإصابة بليغة لآخر في عينه، والبقية كسور مختلفة، كما تم تكسير وإتلاف بعض الوسائل والتجهيزات الإدارية التابعة للوحدات الأمنية. وعلى جانب متصل، قررت إدارة الترجي أن يغادر الفريق الثلاثاء المقبل إلى القاهرة لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي المصري يوم 2 نوفمبر المقبل.