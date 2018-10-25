مشجعو مان سيتي يلامسون الكؤوس في «جولة الأبطال»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال عمر بيرادا، مسؤول العمليات في نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة: إن الهدف من «جولة الأبطال»، التي ينظمها النادي بالتعاون مع الاتحاد للطيران، راعي النادي، تهدف إلى منح المشجعين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط فرصة ملامسة الكؤوس الغالية التي حققها الفريق، وأضاف: نحن متشوقون للاحتفال بما حققناه مع المشجعين في مدنهم حول العالم، معتبراً أن تواجد جولة الكؤوس في مصر الأسبوع الماضي تؤكد لمشجعي النادي أنهم كانوا الأساس في الوصول إلى هذا الموسم الأسطوري الحافل بالإنجازات والأرقام القياسية، لذا كانت زيارة «جولة الأبطال» لمصر مميزة وذات طابع حماسي برفقة الآلاف من مشجعي النادي.

وأضاف: من الرائع الاحتفال بالإنجازات التاريخية مع جماهير السيتي في القاهرة وفي جميع أنحاء العالم، لقد رحب الجميع بالنادي ترحيباً حاراً وفي كل محطة من محطات الجولة، ونشكر الجماهير على دعمهم الكبير.

وقال باتريك بيرس، نائب الرئيس لشؤون شراكات التسويق في الاتحاد للطيران: باعتبارنا الشريك الرئيسي لنادي مانشستر سيتي، فإننا في الاتحاد للطيران سعداء لاستعراض الجوائز المرموقة والكؤوس للاحتفال معاً مع عشاق وجماهير النادي حول العالم. وأضاف: «يسعدنا التواجد وسط عشاق النادي في منطقة الشرق الأوسط، كانت الأجواء والاحتفالات بجولة الكؤوس في مصر استثنائية».