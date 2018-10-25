نفاد تذاكر تلة المشجعين في الجائزة الكبرى بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشف منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2018 في العاصمة أبوظبي عن الإقبال المتزايد على العديد من فئات التذاكر، مؤكدين نفاد العديد من فئات التذاكر وتبقي عدد محدود منها.

وأسفر الإقبال المتزايد على تذاكر سباق عطلة الأسبوع عن نفاد تذاكر كل من المدرج الغربي لفئة ثلاثة أيام، والمدرج الشمالي لفئة يومين، ونفاد تذاكر تلة أبوظبي، الموقع المفضل لدى متابعي السباق، لفئة يومين وثلاثة أيام.

كما أكدت حلبة مرسى ياس، الإقبال المتسارع على حجوزات باقات النادي والاستراحة، ونفاد تذاكر استراحة المدرج الغربي ونادي المدرج الغربي، وأجنحة ياس على المدرج الرئيسي ونادي المدرج الرئيسي.

كما نفدت جميع تذاكر برانش الجائزة الكبرى ليوم الجمعة، وتذاكر نادي شرفة مسار السباق ليوم الجمعة، أحدث الإضافات إلى باقات التذاكر.

كما تحيي في هذا الموسم مجموعة من كبار نجوم الموسيقى والغناء الغربيين خلال حفلات مهرجان يا سلام، والتي تنطلق مع حفل يحييه بوست مساء الخميس 22 نوفمبر، فيما يحيي النجم الكندي ذا ويكند حفلة مساء الجمعة 23 نوفمبر، أما حفلة مساء السبت 24 نوفمبر فيحييها المغني البريطاني الشهير سام سميث، لتختتم فرقة غنز أن روزز بحفل مساء الأحد 25 نوفمبر.