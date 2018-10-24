النجم التونسي إلى المغرب غداً

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

يغادر غداً النجم الساحلي إلى المغرب ،حيث يلاقي يوم الأحد الوداد البيضاوي لحساب ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.واستعداداً لهذه المواجهة ، برمج الجهاز الفني ثلاثة تدريبات بمدينة سوسة خصصها للياقة البدنية ، والشروع في التكتيك المزمع اعتماده ضد الفريق المغربي ،على أن يواصل بقية التحضيرات على نفس المكان.ويضم وفد النجم الساحلي إلى المغرب 21 لاعبا لن يكون من ضمنهم كابتن الفريق ياسين الشيخاوي ،الذي تعرض السبت الماضي لإصابة خلال مواجهة فريقه للملعب القابسي ، وأثبتت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق عضلي .