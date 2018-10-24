الاتحاد السوداني يحقق مع المريخ

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني قراراً بفتح تحقيق في مشاركة المريخ في مهرجان رياضي تكريماً لأحد أقطابه خلال فترة الراحة من دون أخذ إذن الاتحاد. من جهة أخرى طالب المغربي حسن أمازيل وكيل أعمال الأوغندي جمال سالم لاعب الهلال إدارة نادي المريخ بمنح لاعبه مستحقاته المتأخرة بطرف النادي، وقال أمازيل إن جمال سالم قدّم شكوى لـ (فيفا) طالب فيها بمبلغ وقدره 65 ألف دولار هي مستحقاته وفق الاتفاق المبرم بينه والمريخ سابقاً.وأكد أمازيل أن اللاعب جمال سالم قدم شكواه قبل ستة أشهر بناءً على خلل في تنفيذ الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين.