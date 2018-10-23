بطولة درع القائد العام لشرطة أبوظبي في الرماية

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت بطولة درع القائد العام لشرطة أبوظبي للرماية، والتي ينظمها قطاع الموارد البشرية ومجلس شرطة أبوظبي الرياضي وتستمر حتى الخميس 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 300 رام ورامية من مختلف القطاعات الشرطية وتشمل 8 مسابقات مختلفة للرماية.

وكان العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أطلق رصاصة البداية إيذاناً ببدء البطولة في ميدان الرماية بالوثبة (الحفار) مؤكداً حرص القيادة على رفع كفاءة منتسبيها وتعزيز قدراتهم من خلال تنظيم بطولات رياضية تساهم في تعزيز روح التنافس واللياقة البدنية والصحية.

وأشاد بجميع الجهود التي تم تسخيرها في الإعداد للبطولة وتنظيمها حاثاً المشاركين على الالتزام بلائحة البطولة ومؤكداً أن أبرز مقومات نجاحها الروح الرياضية العالية بين المنتسبين الحريصين على تطوير مهاراتهم في الرماية. وهنأ الشامسي فريق قطاع الموارد البشرية لفوزه بالمركز الأول في رماية البندقية للرجال، والمسدس للسيدات على مستوى الفرق، في اليوم الأول للبطولة. وحضت إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية المتسابقين على الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة في الميادين وقواعد السلامة في التعامل مع الأسلحة.

وحضر افتتاح البطولة العميد مهنا النعيمي، مدير إدارة مدارس الشرطة، والعقيد محمد عبيد بو علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والعقيد، حسين القحطاني نائب مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، وعدد من مديري الإدارات والعاملين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.