عبد العزيز النعيمي يتقدم المشاركين في سباق عجمان

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان الرياضي

تقدم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، المشاركين في سباق عجمان للجري 2018، الذي أقيم أول من أمس على كورنيش عجمان وحظي السباق بمشاركة كبيرة، حيث بلغ عدد المشاركين 605 من الجنسين، تحت إشراف وتنظيم دائرة التنمية السياحية بعجمان وبحضور صالح الجزيري، مدير عام الدائرة.

وجاء تنظيم السباق لتعزيز الصحة واللياقة البدنية ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تحرص سياحة عجمان على تنظيمها على مدار العام بهدف تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مثالية للفعاليات والأنشطة والسياحة الترفيهية، حيث تم تكريم الفائزين بجوائز مالية حسب الفئات لمسافة 10 كم بالإضافة إلى توزيع ميداليات على مختلف المشاركين في السباق.

وحصل الفائزون والفائزات على جوائز مالية وذلك لفئات المواطنين وبقية الجاليات «رجال ونساء»، ووصل عدد الفائزين 102 شخص.

واتخذت دائرة التنمية السياحية في عجمان كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المشاركين في السباق الرياضي الترفيهي، من خلال التنسيق مع القيادة العامة لشرطة عجمان لمرافقة المتسابقين من نقطة الانطلاق وحتى خط النهاية، بالإضافة إلى تنظيم حركة السير .