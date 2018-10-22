جولة كؤوس سيتي تصل إلى دبي وأبوظبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

احتفالاً بالإنجازات، التي حققها نادي مانشستر سيتي وإحراز لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس كاراباو لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يستعد النادي الإنجليزي لعرض الكؤوس، التي أحرزها خلال جولة الأبطال هذه المرة في الفرع الجديد لمدارس سيتي لكرة القدم في دبي، ضمن ملاعب مدرسة برايتون كوليدج يوم الجمعة المقبل، وفي العاصمة أبوظبي في مدينة زايد الرياضية يوم السبت 27 أكتوبر، من الساعة 8:00 حتى 11:00 صباحاً في كلا اليومين.

ويمكن لعشاق مان سيتي في الإمارات بتدوين هذه اللحظات التاريخية، والتقاط الصور بجانب كأس الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية ، فضلاً عن التمتع بالأجواء الحماسية والممتعة لهذه البادرة المميزة. كما تستمر مدارس سيتي لكرة القدم دبي بتقديم حصص تدريبية مجانية للأطفال ، احتفالاً بافتتاح بالفرع الجديد .