خبر « البيان الرياضي » .. ميدالية ذهبية لمنى إبراهيم

المصدر: Ⅶ دبي - عماد الدين إبراهيم

ما إن اقتربت منى إبراهيم لاعبة فريق مركز دبي للإحصاء في الدراجات من المرحلة الأخيرة التي تؤهلها للفوز بذهبية السباق فئة المواطنات للنسخة السادسة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، حتى لاحظت أن إحدى المنافسات لها تعرضت لسقوط مفاجئ، فما كان منها إلا أن توقفت عن السباق وأهدرت الدقائق الثمينة التي تؤهلها للتتويج بالذهب، حيث باشرت العناية بمنافستها ضاربة بذلك مثالاً في الروح الرياضية.

هذا الموقف الإنساني الرائع، لاقى استحسان متابعي السباق وفي مقدمتهم، عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، الذي كرم منى بوصفها موظفة بالمركز، وأهداها ميدالية ذهبية فخرية تقديراً لموقفها النبيل. حضر التكريم طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي للمركز، وقد عبر المهيري عن سعادته بما فعلته هذه البطلة، وقال:

«نعتبر منى بطلة فوق العادة، لذلك منحناها ميدالية ذهبية فخرية مع درع فخرية مصورة عليه القصة الخبرية المنشورة في جريدة البيان بتاريخ 17 أكتوبر إذ نعتبرها فائزة في السباق، لا سيما أن موقفها يستحق الفخر، وفيه رسالة مليئة بالروح الرياضية التي تعد أجمل ما في الرياضة».

من جهتها أكدت منى إبراهيم أنها فخورة بهذا التكريم.