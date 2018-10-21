بالفيديو.. تعرف إلى الدفاع الضاغط

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الفيفا أن انخفاض معدل التسديد من خارج الصندوق في كرة القدم انخفض بنسبة بلغت 32٪ منذ نسخة كأس العالم 2010، نتيجة الدفاع الضاغط.

وهذا النمط من الدفاع يتطلب تنظيما فعالا، وعملا جماعيا، ووعيا وقيادة، وخاصة من المدافعين المركزيين.

كما أنه من المنظور الهجومي أصبح الرقم 9 (الهداف) يواجه تحديا أكبر، والحل هو التداول السريع للكرة لخلق مساحات، أو ما يعرف بـ "تيكي تاكا"، التي ابتكرها المدرب الهولندي رينوس ميتشليز في حقبة سبعينات القرن الماضي مع أياكس امستردام الهولندي.