55 إعلامياً لتغطية القمة السودانية في الإمارات

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكد الأمين العام للاتحاد السوداني، الدكتور حسن أبو جبل، أن اتحاده بعث بطلبات 55 إعلامياً سودانياً، إلى نظيره الإماراتي، لتغطية مباراة العملاقين (الهلال والمريخ) المقررة 2 نوفمبر المقبل، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، على شرف احتفالات الاتحاد الإماراتي ومجلس أبوظبي الرياضي بـ(عام زايد)، وذكر أبو جبل أن الجانب الإماراتي وافق على منح تأشيرة الدخول لبلاده لمدة شهر كامل لكل المتقدمين من المؤسسات الصحافية السودانية، دون شروط مسبقة، مشيراً إلى أن ما ورد في هذا الشأن أمس كان لبساً، تم تفسيره وتأويله بصورة غير صحيحة، وأكد أن اتحاده يعمل على مساعدة الإعلاميين السودانيين لحضور الحدث.

وفي شأن سوداني متصل أفادت أخبار أمس على تصدع مجلس المريخ باستقالات جماعية يتوقع أن لا تشمل قريش وعلي أسد وشمس الدين الطيب.