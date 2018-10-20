لوبيتيغي مطمئن على مستقبله في ريال مدريد

المصدر: مدريد - أ ف ب

أبدى جولن لوبيتيغي مدرب ريال مدريد، بطل أوروبا في السنوات الثلاث الأخيرة، ارتياحه على رغم فشل فريقه في تحقيق الفوز في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعن دعمه من قبل النادي، قال لوبيتيغي، أمس، عشية مواجهة ليفانتي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني «مدعوم؟ بالطبع، أنا مرتاح ومركز على عملي».

وأردف المدرب الذي خلف الفرنسي زين الدين زيدان: «الوصفة الوحيدة تكمن بالعمل، الإصرار والإبداع. هدفنا التركيز على مباراة ليفانتي». ويلعب اليوم أيضاً في الجولة ذاتها برشلونة مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد أمام فياريال، ويستضيف فالنسيا ليغانيس.