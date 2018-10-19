تييري هنري.. ردّ الدين

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق ــ غرافيك: محمد أبوعبيدة

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أعلن موناكو عن تعيين نجمه السابق تييري هنري مدرباً للفريق الذي يعاني من التراجع منذ بداية الموسم الحالي، واعتبرت وسائل إعلام فرنسية موافقة هنري على تولي المهمة بمثابة ردّ الدين للفريق الذي أطلقه إلى عالم النجومية.

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كان موناكو أول فريق لعب له أسطورة الكرة الفرنسية، وتدرج في صفوفه منذ الناشئين، ومرة أخرى ينطلق مشوار هنري من فريق الإمارة الفرنسية، حيث هي المرة الأولى التي يتولى فيها تدريب فريق بعد أن كان مساعداً لرويرتو مارتينز مدرب منتخب بلجيكا.

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انتقل هنري إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 5 ملايين يورو عام 1999، بعد أن لفت الأنظار خلال مونديال 1998 الذي فازت به فرنسا، ولعب في صفوف النادي الإيطالي 19 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

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دفع الفرنسي آرسين فينغر 16 مليون يورو للتعاقد مع هنري، وسط غضب من جمهور أرسنال، الذي استغرب سعي مدربه لدفع كل هذا المبلغ للحصول على خدمات لاعب فشل مع يوفنتوس.

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تعرض هنري لضغوطات كبيرة في أرسنال بعد فشله في إثبات نفسه خلال أول 17 شهراً من مشواره مع «المدفعجية»، إلا أنه عرف التألق بعد أن أقنعه فينغر بالتخلي عن خانة الجناح والتحول إلى خانة المهاجم الصريح.

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أثمرت ثقة فينغر في اللاعب الذي دربه في أكاديمية موناكو، حيث تمكن هنري من تسجيل 174 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ» ليحصل على لقب الهداف التاريخي للنادي في أعلى درجات الكرة الإنجليزية.