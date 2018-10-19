3 مدربات مواطنات للقوة البدنية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كرّم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة شريف العوضي مساء، أول من أمس، الناجحين بدورة مدربي اللياقة البدنية التي نظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام في مركز إعداد القادة بدبي، بحضور الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام محمد المري ومدير مركز إعداد القادة عبد الرحمن بني ياس، التي شارك بها 32 مدرباً ومدربة من الإمارات ومختلف الجنسيات في الدولة.

وشهدت الدورة تخريج ثلاث مدربات مواطنات في القوة البدنية، وهن كل من: ابتسام عبد الله ومريم يوسف الريس وآمنة المري، وأشرف على الدورة بطل العالم الإماراتي فيصل الغيص الزعابي، والسكرتير الفني لاتحاد الإمارات للعبة عبد المجيد يزبك.

وحاضر في الدورة التي استمرت لأربعة أيام كل من المحاضرين الدوليين حمد العجمي، وخالد الحاي، وبطل العالم الأسبق اللبناني حسن قعيق وبطل العالم السابق السويدي باتريك، بمشاركة البطلة اللبنانية غيداء شمس الدين.

واشتملت الدورة على محاضرات في التدريب والتحكيم، وتسليط الضوء على آخر تحديثات الاتحادين الآسيوي والدولي التحكيمية في القوة البدنية.

وقال مدير مركز إعداد القادة عبد الرحمن بني ياس، إن المركز في صدد تغيير الإطار العام له لمواكبة التغيرات الحاصلة على مستوى الرياضة في العالم، وتأمل لجنة مركز إعداد القادة إلى وضع برامج متكاملة لإعداد القيادات والكوادر الرياضية في الدولة بشكل كامل إعداداً مميزاً، وفقاً لدراسة متكاملة، حيث سيتم الجلوس مع جميع الاتحادات لدراسة الظروف العامة وبخطة عمل جديدة، ووفقاً لخطة زمنية مدروسة.