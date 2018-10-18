بالفيديو.. تمساح يزور ملعب غولف

المصدر: البيان الالكتروني

شوهد تمساحا طوله 5 أمتار، ويدعى "Chubbs،"وهو يتنزه في ملعب "Buffalo Creek Golf Course" للغولف في الولايات المتحدة الأميركية.

ويظهر التمساح البالغ طوله 5 أمتار في مقطع فيديو صوره أحد الزوار، وهو يتنزه في الملعب قبل أن يستلقي على العشب على بعد أمتار من إحدى الحفر.

وسبق لهذا التمساح العملاق "أليغاتور" حيب "روسيا اليوم" أن ظهر في هذا الملعب، قبل سنتين.

ويقدر عدد التماسيح الأميركية (ميسيسيبي) بنحو مليون، ويبلغ طول التمساح الواحد وسطيا نحو 3.5 متر، ​​ويزن حوالي 200 كجم.