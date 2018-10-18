برشلونة يهدد رونالدينيو

المصدر: عواصم - وكالات

وجه نادي برشلونة رسالة توبيخ للاعب البرازيلي رونالدينيو الذي يشغل منصب سفير النادي ، بسبب دعمه للمرشح لرئاسة البرازيل، جاير بولسونارو. وقال جوسيب بيبيس المتحدث باسم برشلونة: قيمنا الديمقراطية لا تتفق مع الكلمات التي سمعناها من هذا المرشح .

وترك بيبيس الباب مفتوحا أمام احتمالات إنهاء برشلونة لصلته باللاعب البرازيلي السابق، حيث أوضح قائلا: لم نتخذ قرارا بعد بخصوص هذا الشأن، سنبحث هذا في المستقبل. وكان رونالدينيو قد بعث مؤخرا برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالب فيها الجماهير البرازيلية بالتصويت لصالح بولسونارو.