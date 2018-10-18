«الدكة» تجبر جمال على مغادرة «نادي القرن»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

رفض عمرو جمال مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري، الاستمرار على قوائم الانتظار، والتوقيع على عقود جديدة، لاسيما بعد الكشف عن عدم قانونية عقده الذي وقعه قبل رحيله إلى فريق بيدفيست الجنوب أفريقي.

وينوى جمال الذي لازم دكة البدلاء موسمين كاملين، الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، كي يحقق الاستفادة المادية لناديه، خصوصاً أنه حال عدم توقيعه على العقود مرة أخرى يصبح اللاعب حراً مع نهاية الموسم.

من ناحية أخرى كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب المصري ، أن إنجلترا هي الأقرب لاستضافة المعسكر الذي سيخوضه المنتخب في نوفمبر المقبل، وتتخلله مباراة ودية.