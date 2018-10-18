اختتام دورة التصوير التلفزيوني الرياضي في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحضور العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي اختتمت بإدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي دورة التصوير التلفزيوني الثانية في مجال الإعلام الرياضي والمجالات الأخرى، والتي أقامتها إدارة الإعلام الأمني لمنتسبي شرطة دبي واستمرت أسبوعاً واحداً.

حيث أشاد العميد شهيل في نهاية الدورة بالمكتسبات العديدة التي تضمها الدورة وما تهدف إليه من تطوير للمهارات الفنية والمهنية وصقل الخبرات في مجال التصوير التلفزيوني، مؤكداً أهميتها في إطار الرؤيا القائمة لشرطة دبي في تأهيل منتسبيها بما يحقق الأهداف المرجوة وتوجيهات القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن.

متمنياً أن تكون الدورة إضافة فعلية للمشاركين، داعياً إلى عقد دورات متطورة في هذا الجانب، شاكراً إدارة الإعلام الأمني دورها في الإعداد لهذه الدورة، والمحاضر خالد علي عباس وكل من ساهم في إنجاح الدورة، متمنياً للجميع التوفيق.

ومن ناحيته أكد العقيد فيصل قاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي أنه بتوجيه من القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة العميد خالد على شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع تعكف إدارة الإعلام الأمني سنوياً على إقامة عدة دورات إعلامية سواء بالتصوير أو في مجالات الإعلام الرياضي والإعلام بصفة عامة.

حيث تأتي هذه الدورات في إطار التطوير والمهنية الإعلامية التي تنتهجها شرطة دبي في نهجها الإعلامي، متمنياً أن تكون دورة التصوير التلفزيوني في المجالات الرياضية وغيرها، إضافة للمشاركين بالدورة. هذا وقد اختتمت الدورة بتوزيع الشهادات على المشاركين.