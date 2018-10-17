الاتحاد الإنجليزي يتهم مورينيو بسوء السلوك

المصدر: لندن - وكالات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس أنه وجه اتهاماً لجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بداعي سوء السلوك بعد فوز فريقه على نيوكاسل. وذكرت تقارير أن مورينيو وجه إساءات باللغة البرتغالية نحو كاميرا كانت تلاحقه على خط الملعب عقب الفوز 3-2 بعد الصعب على نيوكاسل.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «هناك مزاعم أن لغة (مورينيو) في نهاية المباراة، التي التقطت خلال البث، كانت مسيئة ‏أو تضمنت كلمات غير مناسبة. هو يملك حتى 19 أكتوبر 2018 للرد على الاتهام». وإذا دين مورينيو فإنه قد يعاقب بعدم الجلوس على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه السابق تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت المقبل.