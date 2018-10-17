«امشِ 2018» في حلبة ياس 16 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تعود إلى العاصمة أبوظبي فعالية «امشِ 2018» التي ينظمها مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري -إحدى منشآت شركة مبادلة للرعاية الصحيةـ التي تقام في دورتها الثانية عشرة، في حلبة مرسى ياس يوم الجمعة 16 نوفمبر ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر.

وتسلِّط الفعالية التي سيشارك فيها أكثر من 20 ألف شخص الضوء على اتباع الأفراد خيارات أكثر صحة في أسلوب الحياة بجميع أنحاء الدولة، وذلك بدعم من دائرة الصحة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتستقبل الفعالية المشاركين من جميع الأعمار للمشاركة في مسيرة للمشي تمتدّ لمسافة 5 كيلومترات، تشجيعاً للسكان على ممارسة المزيد من الأنشطة البدنية والرياضية، وسوف يشجّع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية الآخرين ضمن شبكة مبادلة.

ومن أبرزهم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومستشفى «هيلث بوينت»، آلاف المشاركين في مسيرة المشي على الانخراط في مجموعة متنوعة من النشاطات التفاعلية التي تشمل رقص «الزومبا» الرياضي، والقفز على الترمبولين، وكرة قدم الفقاعة، وتحدي المحاربين، وتنس الريشة، وحصص اللياقة البدنية، وغيرها.