«الرياضة في فكر زايد» يخطف الأنظار في «عربية البلياردو»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد رؤساء الوفود المشاركة في «عربية زايد لألعاب البلياردو» بالمعرض التاريخي المُصاحب للبطولة الذي يقيمه اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر بعنوان «الرياضة في فكر زايد»، حيث خصصت إدارة فندق «كونكورد» باحة للمعرض بالطابق الثاني وبالقرب من قاعات البطولة، حيث تناول المعرض مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى جانب اهتمام القائد المؤسس بالقطاع الشبابي والرياضي، واشتمل المعرض على صور رياضية نادرة تنشر لأول مرة من خلال نشر تفاصيل الحياة الرياضية ورصد أبرز المحطات الرياضية في حياة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.