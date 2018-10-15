«المانشافت» يغرق في بحر الأرقام السلبية

المصدر: برلين - وكالات

غرق المنتخب الألماني لكرة القدم «المانشافت» في بحر الأرقام السلبية بعد أن تعرض للهزيمة أمام هولندا بنتيجة 3-0 أول من أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى «المستوى الأول»، من الجولة الثالثة لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن هذه الخسارة هي الأولى للمنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي بفارق 3 أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين.

وأضافت أن الهزيمة هي الخامسة التي يتعرض لها الألمان في 2018، ليعادل المانشافت بذلك أسوأ سجل له في سنة واحدة للمرة الأولى منذ 33 عاماً، كما أن هذا الفوز هو الأول للطواحين على المانشافت منذ عام 2002.