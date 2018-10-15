مان سيتي ينفي سعيه للتعاقد مع ميسي

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

نفى متحدث باسم مانشستر سيتي أن يكون النادي قد سعى إلى التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وأضاف المتحدث باسم النادي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام بريطانية أمس: «تفاجأنا بما نشرته صحيفة موندو ديبرتيفو الإسبانية، التي ادعت أن خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي قد صرّح لها بأن النادي كان يسعى إلى التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وأنه لم يوفق في مسعاه». وأبان المتحدث: «هذا الحديث مختلق بالكامل، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لم يتحدث إلى الصحيفة الإسبانية، ولم يذكر مثل هذا الحديث أبداً لأنه ببساطة غير صحيح».