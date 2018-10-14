«لجنة المحترفين» تشارك بمبادرة المدارس المجتمعية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

شاركت لجنة دوري المحترفين، بالتعاون مع نادي عجمان في المرحلة الثانية من مبادرة المدارس المجتمعية، وهي إحدى مبادرات مجلس التعليم والموارد البشرية، والتي استهلت فعالياتها بمدرسة الزوراء للتعليم الأساسي في إمارة عجمان.

وتستهدف هذه المرحلة إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، وذلك بعد أن تم إطلاقها في مايو العام الماضي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، حيث تم تدشينها في مدرسة فاطمة بنت مبارك في إمارة رأس الخيمة في الربع الثاني من العام 2017، وخصصت لجنة دوري المحترفين ركناً يحتوي على ملعب مصغر أقيمت عليه مسابقات في كرة القدم شهدت تفاعلاً كبيراً من الأطفال، حيث منحت اللجنة جوائز للفائزين.

وشرف ركن اللجنة بالزيارة الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان حيث أعربوا عن إعجابهم بالفعاليات التي شملها الركن، وأشادوا بمشاركة الأطفال من مختلف الأعمار في الفعاليات.

كما جهزت اللجنة كشكاً للتصوير أقبل عليه الأطفال بكثافة لالتقاط الصور التذكارية. كما تم عرض كؤوس مسابقات المحترفين كونه جزءاً من ركن اللجنة. هذا وحرصت اللجنة على تقديم عرض عن تقنية الواقع الافتراضي للجمهور، حيث كان دوري الخليج العربي أول مسابقة دوري في العالم تبث مبارياتها عبر هذه التقنية الموسم الماضي، ولقي العرض استحساناً من الحضور.