ليفاندوفسكي.. رحلة الــ 100

المصدر: غرافيك: محمد أبوعبيدة

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خاض الهداف روبرت ليفاندوفسكي مباراته الدولية المئة، عندما واجه بولندا ضيفة البرتغال أول من أمس، في شورزوف، ضمن المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وخلال تلك المسيرة المئوية، الكثير من الإنجازات والأرقام القياسية التاريخية.

ليفاندوفيسكي 100

تاريخ الميلاد 21 أغسطس 1988

الطول 185 سم

الوزن 79 كغم

معدل التهديف: 55 %

04

لعب ليفاندوفسكي لأربعة أندية خلال مسيرته، حيث بدأ باللعب في الدوري البولندي المحلي في فريق زينيتش بوسكوفا، ثم انتقل إلى ليتش بوزناري، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية باللعب لبوروسيا دورتموند الألماني، واستمر معه أربعة مواسم من 2010 إلى 2014، قبل أن يلعب في بايرن ميونخ منذ موسم 2014 حتى الآن.

أهداف ليفاندوفسكي

دولي

55

زينيتش

36

ليتش

32

دورتموند

74

بايرن

109

55

يعد ليفاندوفسكي من أبرز المهاجمين في القارة العجوز، فسجل 55 هدفاً مع بلاده في 99 مباراة، 53 هدفاً في 98 في المسابقات الأوروبية، و287 هدفاً في 439 مباراة في المسابقات المحلية.

بداية

استهلت بولندا مشوارها في دوري الأمم بتعادل مع إيطاليا 1-1، وذلك بعد توديعها مونديال روسيا من الدور الأول، وحلول المدرب يرزي برزنتشيك خلفاً لآدم نافالكا. وتقدمت بولندا بهدف بيوتر زيلنسكي حتى الدقيقة 78، حيث تلقت هدف التعادل من ركلة جزاء.

2018

أصدرت بولندا طابعاً بريدياً يحمل اسم هدافها روبرت ليفاندوفسكي، قبل مونديال روسيا 2018.

ويظهر على الطابع البريدي وجه واسم وعلامة «آر الـ 9»، وهما الحرفان الأولان من اسمه ورقم قميصه الوطني. وتبلغ قيمة كل طابع بريدي ستة زلوتني (1.4 يورو)، وسجل ليفا 16 هدفاً خلال مشوار بولندا في تصفيات المونديال.

2008

ظهر روبرت ليفاندوفسكي للمرة الأولى مع منتخب بولندا في 10 سبتمبر 2008، ووقتها كان عمره 20 عاماً، وشارك كبديل في شوط مباراة منتخب بلاده الثاني أمام سان مارينو، وسجل هدفين كانا شهادة ميلاده مع المنتخب البولندي.

2013

تزوج ليفاندوفسكي عام 2013 من بطلة الكاراتيه البولندية آنا الحاصلة على برونزية العالم في اللعبة، لتكون رياضية أخرى في عائلته المكونة من الأب كريشتوف بطل الجودو، والأم إيفونا لاعبة الكرة الطائرة، والأخت ميلينا لاعبة منتخب الشباب البولندي السابقة للكرة الطائرة.