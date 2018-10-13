الإمارات والعراق اليوم في بطولة «عام زايد» العربية للرجبي

المصدر: القاهرة - العوضي النمر

يلتقي اليوم المنتخب الإماراتي مع نظيره العراقي في النسخة الرابعة من البطولة العربية للرجبي «عام زايد»، المقامة حالياً في القاهرة.

ويعقد اليوم على هامش البطولة اجتماع عمومية الاتحاد العربي برئاسة قيس الظالعي، وتناقش المقترحات المقدمة من العراق بإقامة بطولة عربية للأندية، والاقتراح المصري باستحداث بطولة للشواطئ.

ومن جانبه أشاد محمد شاكر الأمين العام للاتحاد العربي، بمبادرة الاتحاد المصري بتسمية النسخة الرابعة من البطولة العربية للرجبي المقامة حاليا في القاهرة باسم «عام زايد».

ومن جهة أخرى قام أعضاء منتخب الإمارات برحلة سياحية إلى منطقة الأهرامات في الجيزة.