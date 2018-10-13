«المسعود» راعياً لمهرجان سباق دلما للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت توقيع اتفاقية رعاية مع مجموعة المسعود للسيارات لرعاية مهرجان دلما التراثي البحري في نسخته الثانية للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ووقع اتفاقية الرعاية أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت منظم المهرجان ممثلاً عن النادي، وطارق المسعود رئيس مجلس إدارة مجموعة المسعود للسيارات ممثلاً عن الشركة الراعية، وتم توقيع الاتفاقية بمقر المسعود للسيارات.

وهذه هي الرعاية الثانية التي يتم توقيعها من قبل نادي أبوظبي للرياضات البحرية واليخوت لرعاية السباق، بعد أن تم توقيع اتفاقية مماثلة مع مجموعة الرُبَيع مطلع الأسبوع الماضي. ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى إدارة مجموعة المسعود للسيارات، مؤكداً أن الرعاية أمر ليس غريبا على أبناء الوطن المخلصين.